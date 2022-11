Arabia Saudita-Messico (calcio d'inizio alle ore 20 italiane in diretta su RaiSport e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo C ai Mondiali in Qatar. Si gioca al Lusail Stadium di Al Daayen. I messicani sono ultimi in classifica con 1 punto, 2 in meno degli arabi che sono a quota 3 insieme all'Argentina a meno 1 dalla Polonia prima.



PROBABILI FORMAZIONI



ARABIA SAUDITA (4-5-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Bulayhi, Al Tambakti, Al Ghannam; Al Brikan, Al Burayk, Otayf, Kanno, Al Dawsari; Al Shehri. CT: Renard.



MESSICO (3-5-2): Ochoa; Araujo, Montes, Moreno; K. Alvarez, Chavez, Herrera, E. Alvarez, Gallardo; Vega, Lozano. CT: Martino.



Arbitro: Michael Oliver, assistenti Stuart Burt e Simon Bennett, Istvan Kovacs quarto uomo, Irrati e Valeri al Var.