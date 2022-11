Il Messico cade con l'Argentina e le speranze di qualificarsi agli ottavi dei Mondiali in Qatar si assottigliano. Il ct della Tricolor Gerardo Martino commenta a fine partita: "Anche se c'è una sola possibilità, devi sempre provarci. Allo stesso modo in cui l'Arabia Saudita ha lo stesso bisogno di vincere la partita, anche noi abbiamo lo stesso bisogno. L'Arabia ha bisogno di segnare gol, noi dobbiamo segnare gol. Penso che nella vita, e in questo caso calciatori, siamo abituati a rialzarci e andare avanti per un'altra possibilità quando l'abbiamo. Pressione? E' difficile, il secondo gol della Polonia ha fatto male e il secondo dell'Argentina ancor di più".