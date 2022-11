A 90 minuti dalla fine è ancora tutto aperto nel gruppo B. Argentina-Polonia è uno scontro diretto per il primo posto, dall'altra parte c'è la sfida tra Arabia Saudita e Messico con entrambe in corsa per gli ottavi di finale. La squadra di Renard ha vinto a sorpresa al debutto contro l'Argentina prima di perdere la seconda gara con la Polonia; con una vittoria passerebbe il turno.



GLI INCASTRI - Lozano e compagni sono ultimi con un solo punto in due gare conquistato nel pareggio con la Polonia: per andare agli ottavi devono vincere e sperare in una sconfitta dell'Argentina, oppure battere l'Arabia Saudita con quattro gol di scarto in caso di pareggio della nazionale di Scaloni. Se dovessero pareggiare, il Messico sarebbe fuori dai Mondiali e la situazione dell'Arabia sarebbe legata a quella dell'Argentina.



Le formazioni ufficiali



Arabia Saudita (4-1-4-1): Al Owais; Alganham, Al Amri, Al Tambakti, AL Bulayhi; Abdulhamid; Al Birakan, Al-Hassan, Kanno, Al Dawsari; Al-Shehri. Ct: Renard.

Messico (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Pineda, Alvarez, Chavez; Lozano, Martin, Vega. Ct: Martino.