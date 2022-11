Al Shehri e Al Dawsari come due santi in Patria: tanta infatti è la gioia derivante dalla vittoria della Nazionale dell'Arabia Saudita sull'Argentina nella gara inaugurale del gruppo C, che il Re del paese asiatico Salman bin Abdulaziz Al Saud ha indetto per la giornata di domani, mercoledì 23 novembre, un giorno di festa nazionale. E non si dica che è solo un gioco...