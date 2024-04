Arabia Saudita, novità per il tifoso che ha preso a frustate un giocatore: arrivato il provvedimento

14 minuti fa



La scena in cui un tifoso prendeva a frustate un giocatore dopo una partita in Arabia Saudita ha fatto il giro del mondo. Il video della vicenda accaduta al termine della Supercoppa araba con il malcapitato Abdul Razzaq Hamdallah, giocatore dell’Al-Ittihad e vittima dell’aggressione, è diventato virale. E, dopo qualche giorno, arrivano i primi provvedimenti.



ARRESTATO - Secondo il quotidiano saudita Al-Sharq Al-Awsat infatti il supporter sarebbe stato arrestato. Raccontano dall’Arabia Saudita che gli addetti alla sicurezza del Mohammed bin Zayed Stadium abbiano preso in custodia l’autore dell’atto, l’abbiano deferito alle autorità di sicurezza di Abu Dhabi e convocato il giocatore marocchino a testimoniare. Hamdallah però pare abbia deciso di non voler sporgere denuncia. L'uomo resterà in stato di detenzione fino alla conclusione delle indagini a suo carico e della decisione sull'eventuale sanzione.