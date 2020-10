Tra i giocatori che il Torino sta seguendo in vista del mercato di gennaio c'è anche Mauro Arambarri, centrocampisti uruguaiano di proprietà del Getafe. Proprio il calciatore sudamericano, intervistato da Tuttosport, ha parlato dell'interesse nei suoi confronti della società granata.



"Il calcio in Italia è passione. Sono convinto che devo ancora vivere tante nuove esperienze e una di queste è, senza dubbio, la serie A. Ci sono molte squadre importanti in Italia ed è a quelle che aspiro. E fra quelle c'è il Torino".