Aramu reintegrato dal Bari: 8 finali per rinascere

Da uomo in più ad esubero nel giro di pochi mesi. Per, così come per tutto il, il 2023/2024 si è rivelato un incubo. Se il suo arrivo dalsembrava rappresentare il colpo di lusso per la categoria, l'evolversi della stagione ha detto decisamente altro. Il fantasista si è ritrovato fuori dal progetto, in lista di sbarco edUn'altalena che sa di telenovela e che in pochi si aspettavano, visto l'enorme talento del trequartista classe '95 resosi protagonista nelle ultime annate in cadetteria (soprattutto) col Venezia e con la maglia del Genoa., condizione divenuta utopia man mano che sono trascorse le giornate. Nel marasma della crisi biancorossa è finito anche Aramu, protagonista in negativo ed incapace di fare la differenza come ha abituato: a gennaio la società lo ha inserito in lista di sbarco e alla fine, non concretizzatasi alcuna operazione,

Il direttore sportivo, una volta chiusa la finestra invernale, ha commentato così il caso Aramu: "A Mattia l'avevo detto: a meno che non fossi riuscito a trovare un terzino sinistro, non rientrava.. Abbiamo fatto altre valutazioni e ad oggi è sacrificato, vuol dire che sta bene così. Ci compattiamo ed andiamo avanti per la nostra strada".Nella prima metà del 2023/2024, fino all'esclusione dal progetto, Aramu aveva totalizzato

In questo finale di campionato, che per il Bari si preannuncia infuocato, con una salvezza da centrare a dispetto di passi falsi, caos tecnico e continue contestazioni nei confronti del club, i persistenti guai al ginocchio di Menez hanno portato al divorzio anticipato col francese e. Adesso - Iachini permettendo - per lui 8 partite in cui dimostrare che in fondo, nonostante un rendimento al di sotto delle attese, i galletti l'arma per scacciare i fantasmi ce l'avevano in naftalina.