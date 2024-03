Bari, dal sogno promozione all'incubo Serie C: la metamorfosi di una squadra a 120 secondi dalla A

Sintetizzare l’annata dei biancorossi in questa Serie B è estremamente complesso, anche perché la formazione pugliese ha vissuto una serie di trasformazioni importanti lungo il corso delle giornate. Ecco, se potessimo utilizzare un termine, il più appropriato sarebbe. Il tutto nel giro di nemmeno 9 mesi. Sembra passata, infatti, un’eternità da quel 11 giugno 2023, data maledetta per i tifosi dei Galletti, quando il San Nicola venne gelato da una rete di Pavoletti nella finale playoff, permettendo al Cagliari di Ranieri di volare in A. Era il 94’, mancavano 12” a un sogno che sembrava irrealizzabile, ma che mister Mignani aveva coltivato insieme alla sua squadra, alla sua società., eguagliando addirittura il record di Conte di 10 successi lontani dal San Nicola,, che portano lo score a soli 12 punti in 15 match fuori dal capoluogo pugliese (frutto di 2 sole vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, meglio solo del fanalino di coda Lecco). Per capire la gravità della situazione, l’ultima volta che il Bari ebbe un rendimento simile risale alla stagione 2016/17 con Colantuono in panchina. A cavallo tra marzo e aprile, i ko furono contro Virtus Entella (2-0), Trapani (4-0), Pro Vercelli (1-0), Spezia (1-0) e Carpi (2-0). La striscia si fermò a cinque, interrompendosi col pari a reti inviolate a Salerno. Quel Bari chiuse l’anno con 53 punti e al 12° posto, senza però venir mai coinvolto nella lotta per la retrocessione.Al di là del fatto che questo Bari rischia di prolungare tale striscia, viste le prossime insidiose trasferte a Modena e Como, due squadre in piena lotta per un posto nei playoff,, con lo Spezia 16° a 30 punti e un Ascoli che può cogliere una vittoria importante a Marassi e mettere solo 3 lunghezze tra i pugliesi e i playout. L’incubo di ritornare in lotta per la salvezza, per il mantenimento della categoria è sempre più vicino.L’analisi della proprietà e del presidente Luigi De Laurentiis deve vertere necessariamente su due aspetti.. Dalla scorsa annata a oggi, infatti, non è un eufemismo parlare di una formazione che si è indebolita, sotto ogni fronte. Perdere pedine fondamentali come Caprile, Folorunsho e Cheddira non è stata la mossa giusta per garantire solidità, continuità e costanza a un progetto che prevede l’arrivo in A a stretto giro di posta. Ma senza puntare il dito sui giocatori e non guardando più ciò che è stato, il discorso va ampliato su ciò che sarà il futuro del Bari.Uscire dalla crisi per ritrovare la speranza di un futuro che possa tornare glorioso per una piazza che, per storia e affluenza di pubblico allo stadio, merita la massima categoria. I tifosi hanno sfidato apertamente la proprietà, ora spetta a De Laurentiis cogliere il guanto di sfida. Meno chiacchiere per sviare dai reali problemi di Bari, più fatti.