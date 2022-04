Ronald Araujo rassicura tutti, vuole restare al Barcellona. Il difensore uruguaiano spiega: "Questa settimana abbiamo un incontro per discutere del contratto. Spero che si risolva presto in modo da poter continuare per molti anni in questo club. Sono ottimista. Sono molto orgoglioso di essere un giocatore del Barça", riporta Sport.