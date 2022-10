Un primo passo verso il futuro? In attesa che gli arbitri italiani decidano di rompere il muro del silenzio e assumersi la responsabilità di spiegare davanti alle telecamere le loro decisioni in campo - soprattutto gli errori - l'AIA ha deciso di avvalersi della propria pagina Youtube per provare a venire incontro alla sete di conoscenza di tifosi e appassionati. Inaugurando, a partire da oggi, la rubrica "Regole e Storie", con la quale il designatore Gianluca Rocchi (foto Ansa) e il capo del settore tecnico arbitrale Matteo Trefoloni utilizzano la rivisitazione di alcuni episodi per divulgare in maniera più approfondita le regole principali del gioco.



A cominciare dalle recenti novità introdotte dall'IFAB sul fuorigioco e nello specifico sulla giocata volontaria o meno del difendente: "Si è cercato di tornare alle origini del fuorigioco - spiega Rocchi - cercando realmente di punire chi è effettivamente in offside". Con gli ultimi aggiornamenti in materia, arbitro ed eventuale il VAR sono chiamati ad intervenire per valutare se la giocata del difensore sia da considerarsi voluta o frutto di una deviazione fortuita e dunque non dettata dal desiderio di giocare il pallone. Aspetto fondamentale per stabilire la posizione di partenza del calciatore che riceva il pallone e ne tragga un beneficio.