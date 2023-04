Inter-Juventus varrà un posto in finale di Coppa Italia. La gara molto attesa, dopo i fatti dell'andata e gli ululati razzisti a Romelu Lukaku, si giocherà mercoledì alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza. L’AIA ha reso noto che ad arbitrarla ci sarà Doveri della sezione di Roma 1. Questa la designazione per la partita, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023



INTER-JUVENTUS (mercoledì 26 aprile ore 21.00 – andata 1-1)

Arbitro: Daniele Doveri

Assistenti arbitrali: Filippo Meli – Stefano Alassio

Quarto ufficiale: Maurizio Mariani

VAR: Aleandro Di Paolo

Assistente VAR: Antonio Di Martino



Di seguito anche le designazioni integrali per l’altra partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023.



FIORENTINA-CREMONESE giovedì 27 aprile ore 21.00 (andata 2-0)

Arbitro: Marinelli

Assistenti arbitrali: Bresmes-Perotti

Quarto ufficiale: Guida

VAR: Mazzoleni

Assistente VAR: Marini