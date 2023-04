. E’ un successo importante perché interrompe il filotto negativo con quattro sconfitte e un pareggio in campionato ma soprattutto, in attesa di riavvicinare il quarto posto, èin vista del doppio confronto di Champions. Il tabellino dei marcatori, infatti, mai come stavolta è lo specchio fedele di una ritrovata realtà perchéperché proprio l’attaccante belga offre a Lautaro, appena entrato al posto di Correa, il pallone del definitivo 3-0. Il modo migliore, tra l’altro, per preparare la sfida di mercoledì in coppa Italia contro la, con il graziato Lukaku e con tutti i titolarissimi.- Sarà un caso, ma con tante novità in ogni reparto il primo tempo dell’Inter rappresenta la classica dimostrazione che non basta attaccare per segnare, e quindi per vincere, se manca la precisione al momento del tiro. A nulla servono, infatti, i cross dalla destra di Bellanova alla sua prima partita dall’inizio, oppure le accelerazioni sulla sinistra di Acerbi, che si sovrappone spesso a Gosens, perchéin assenza di un lampo alle loro spalle di Calhanoglu e Gagliardini che si sganciano inutilmente al fianco di Brozovic. E così,, come dimostra il fatto che Perisan non deve effettuare nemmeno una parata mentre Handanovic, schierato al posto di Onana, deve salvare due volte il provvisorio 0-0 prima su Cambiaghi e poco dopo su Baldanzi.In attesa dei cambi dei due allenatori cambia subito il punteggio all’inizio della ripresa, perché, bravo a chiudere il triangolo con Brozovic e soprattutto a battere Perisan di destro. Gol doppiamente importante, per l’Inter e per lui che in campionatoDal fumo del primo tempo all’arrosto del secondo, i nerazzurri si confermano più concreti perché anche Calhanoglu trova per la prima volta la porta costringendo Perisan ad alzare sopra la traversa, che poco lo salva sul colpo di testa di De Vrij.- L’Empoli accusa il colpo e non bastano i continui cambi di Zanetti in cerca del pareggio, mentre Inzaghi rilancia Lautaro e Dumfries al posto di Correa e Bellanova.perché va via alla sua maniera aggirando Ismajili e poi scarica un diagonale di sinistro imprendibile per qualsiasi portiere. E non è ancora finita, perché. Proprio l’attaccante belga smarcato da Barella, appena subentrato a Gagliardini, liberache controlla il pallone di destro e poi lo scarica nell’angolino alla sinistra di Perisan. Con tanti saluti all’Empoli e soprattutto al Milan, perché