Gli arbitri sono pronti alla ripresa del campionato in Serie A. Ieri a Roma c'è stato il raduno dei migliori fischietti italiani, ai quali il designatore Gianluca Rocchi ha indicato delle nuove linee guida. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'input principale è quello di evitare le perdite di tempo per giocare più minuti effettivi, con particolare attenzione ai calci di punizione e ai rinvii dei portieri.



Senza dimenticare gli show in panchina, che non saranno più permessi. Tolleranza zero anche contro gli interventi violenti, ma basta rigorini: "I calciatori devono capire che non possono cadere per nulla e coi micro contatti non è rigore", disse Rocchi.