E' stato un mese di campionato più importante di quel che appare a prima vista perché si è capito come si crei o non si crei “”. Quel sentimento che i, ma soprattutto i magistrati sportivi, conoscono assai bene.E' quel particolare “”, non giuridico, bensì di piazza e di pancia, che fa muovere le sentenze in una direzione o nell'altra. Non lo diciamo noi, l'hanno detto loro, i magistrati all'epoca di Calciopoli o farsopoli che dir si voglia.Ebbene, in questo mese una squadra, l'Inter,. Col Frosinone (rigore generosissimo concesso a Thuram), con la Juventus (fallo netto di Darmian su Chiesa da cui poi è scaturito il pareggio interista), col Napoli (addirittura due episodi: fallo evidente ma non fischiato di Lautaro su Lobotka da cui il goal nerazzurro, e rigore nettissimo di Acerbi su Osimhen signorilmente sorvolato).