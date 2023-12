"Soulé resta fino a giugno, la stessa cosa va detta per Kaio Jorge e Barrenechea". Queste le parole del direttore dell'area sportiva del Frosinone Guido Angelozzi, che in un'intervista alla Stampa chiude le porte al possibile addio dei tre calciatori in prestito dalla Juve, almeno fino alla fine del loro attuale contratto. A meno di colpi di scena, non lasceranno dunque la formazione ciociara a gennaio.