In attesa delle sfide europee, sono stati designati gli arbitri per la 35^ giornata di Serie A. Sarà Daniele Orsato a dirigere la gara tra Bologna e Roma, Spezia-Milan affidata a Doveri, mentre per Inter-Sassuolo c'è Marcenaro. Chiffi designato per Juventus-Cremonese.



Le designazioni complete:



Lazio-Lecce (venerdì 12 maggio, ore 20.45)



Arbitro: Maresca

Assistenti: Costanzo-Passeri

IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Fabbri

AVAR: S. Longo



Salernitana-Atalanta (sabato 13 maggio, ore 15)



Arbitro: Piccinini

Assistenti: Mokhtar-Palermo

IV Ufficiale: Camplone

VAR: Nasca

AVAR: Sozza



Spezia-Milan (sabato 13 maggio, ore 18)



Arbitro: Doveri

Assistenti: Bindoni-Bresmes

IV Ufficiale: Pairetto

VAR: Marini

AVAR: Mariani



Inter-Sassuolo (sabato 13 maggio, ore 20.45)



Arbitro: Marcenaro

Assistenti: L. Rossi-Perrotti

IV Ufficiale: Massa

VAR: Di Martino

AVAR: La Penna



Hellas Verona-Torino (domenica 14 maggio, ore 12.30)



Arbitro: Di Bello

Assistenti: Bercigli-Cecconi

IV Ufficiale: Santoro

VAR: Guida

AVAR: Banti



Fiorentina-Udinese (domenica 14 maggio, ore 15)



Arbitro: Paterna

Assistenti: Vono-Saccenti

IV Ufficiale: M. Gualtieri

VAR: Abisso

AVAR: Marini



Monza-Napoli (domenica 14 maggio, ore 15)



Arbitro: Cosso

Assistenti: Tolfo-Massara

IV Ufficiale: Rutella

VAR: Fourneau

AVAR: Mariani



Bologna-Roma (domenica 14 maggio, ore 18)



Arbitro: Orsato

Assistenti: Meli-Alassio

IV Ufficiale: Volpi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Martino



Juventus-Cremonese (domenica 14 maggio, ore 20.45)



Arbitro: Chiffi

Assistenti: Giallatini-Cipressa

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: La Penna

AVAR: Nasca



Sampdoria-Empoli (lunedì 15 maggio, ore 20.45)



Arbitro: Feliciani

Assistenti: De Meo-Pagnotta

IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Banti

AVAR: Sozza