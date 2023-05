Sono state comunicate le designazioni arbitrali delladel campionato di Serie A 2022/2023. Un turno di fuoco con tre big match che vedono coinvolte le sei squadre in lotta per gli altri tre posti Champions League. Il designatore Rocchi ha sceltoper Milan-Lazio,per Roma-Inter eper Atalanta-Juventus. In ottica salvezza: Cremonese-Spezia è stata affidata amentreè stato designato per Lecce-Verona. Ecco tutte le designazioni.RAPUANOMELI – ALASSIOIV: ORSATOVAR: MAZZOLENIAVAR: MANGANIELLOMARESCAIMPERIALE – BRESMESIV: COLOMBOVAR: DI PAOLOAVAR: PAGANESSIGUIDADI IORIO – DEL GIOVANEIV: PICCININIVAR: VALERIAVAR: LONGO S.DOVERIBERTI – COLAROSSIIV: LA PENNAVAR: MARINIAVAR: VALERIZUFFERLISECHI – BARONEIV: PRONTERAVAR: ABBATTISTAAVAR: ABISSOMARCHETTIDI VUOLO – RANGHETTIIV: MINELLIVAR: BANTIAVAR: DI MARTINOMASSALOMBARDO – PAGLIARDINIIV: MARCENAROVAR: NASCAAVAR: CHIFFIVOLPIPERETTI – DI MONTEIV: RUTELLAVAR: FOURNEAUAVAR: ABISSOBARONITEGONI – RICCIIV: PERENZONIVAR: DI MARTINOAVAR: MARINELLIFERRIERI CAPUTIROCCA – LOMBARDIIV: PATERNAVAR: CHIFFIAVAR: GHERSINI