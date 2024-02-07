Arbitri Serie A: Guida per Roma-Inter e Doveri per Milan-Napoli, Juventus ad Abisso. Ancora fermo Orsato
SALERNITANA – EMPOLI Venerdì 09/02 h.20.45
MARIANI
DI IORIO – PALERMO
IV: ZUFFERLI
VAR: IRRATI
AVAR: SOZZA
CAGLIARI – LAZIO Sabato 10/02 h.15.00
DI BELLO
ROSSI M. – CIPRIANI
IV: MONALDI
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
ROMA – INTER Sabato 10/02 h.18.00
GUIDA
MELI – ALASSIO
IV: SACCHI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAIRETTO
SASSUOLO – TORINO Sabato 10/02 h.20.45
LA PENNA
PASSERI – COSTANZO
IV: PERENZONI
VAR: VALERI
AVAR: CHIFFI
FIORENTINA – FROSINONE h. 12.30
FELICIANI
CARBONE – GIALLATINI
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: MAZZOLENI
BOLOGNA – LECCE h. 15.00
MANGANIELLO
DEI GIUDICI – DI GIACINTO
IV: GUALTIERI
VAR: PAIRETTO
AVAR: SOZZA
MONZA – H. VERONA h. 15.00
MASSA
YOSHIKAWA – LAUDATO
IV: VOLPI
VAR: AURELIANO
AVAR: MARINI
GENOA – ATALANTA h. 18.00
COLOMBO
BERTI – ROSSI L.
IV: PRONTERA
VAR: CHIFFI
AVAR: MARESCA
MILAN – NAPOLI h. 20.45
DOVERI
BINDONI – BACCINI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VALERI
JUVENTUS – UDINESE Lunedì 12/02 h. 20.45
ABISSO
VECCHI – MASTRODONATO
IV: GIUA
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO