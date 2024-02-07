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Arbitri Serie A: Guida per Roma-Inter e Doveri per Milan-Napoli, Juventus ad Abisso. Ancora fermo Orsato

Arbitri Serie A: Guida per Roma-Inter e Doveri per Milan-Napoli, Juventus ad Abisso. Ancora fermo Orsato

  • Redazione CM
L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per il 24esimo turno di Serie A: occhi puntati sui due big match, Roma-Inter e Milan-Napoli, che verranno diretti rispettivamente da Guida e Doveri. C'è Abisso per la Juve che ospita l'Udinese, mentre ancora una volta fermo Orsato, in linea teorica l'arbitro migliore a disposizione del designatore Gianluca Rocchi. 

SALERNITANA – EMPOLI     Venerdì 09/02 h.20.45

MARIANI
DI IORIO – PALERMO
IV:      ZUFFERLI
VAR:     IRRATI
AVAR:       SOZZA

 

CAGLIARI – LAZIO     Sabato 10/02 h.15.00

DI BELLO
ROSSI M. – CIPRIANI
IV:      MONALDI
VAR:     MARESCA
AVAR:       DI PAOLO

 

ROMA – INTER     Sabato 10/02 h.18.00

GUIDA
MELI – ALASSIO
IV:       SACCHI
VAR:      MAZZOLENI
AVAR:        PAIRETTO

 

SASSUOLO – TORINO     Sabato 10/02 h.20.45

LA PENNA
PASSERI – COSTANZO
IV:     PERENZONI
VAR:     VALERI
AVAR:     CHIFFI

 

FIORENTINA – FROSINONE     h. 12.30

FELICIANI
CARBONE – GIALLATINI
IV:      MARINELLI
VAR:     PATERNA
AVAR:     MAZZOLENI

 

BOLOGNA – LECCE      h. 15.00

MANGANIELLO
DEI GIUDICI – DI GIACINTO
IV:     GUALTIERI
VAR:     PAIRETTO
AVAR:      SOZZA

 

MONZA – H. VERONA     h. 15.00

MASSA
YOSHIKAWA – LAUDATO
IV:       VOLPI
VAR:     AURELIANO
AVAR:     MARINI

 

GENOA – ATALANTA     h. 18.00

COLOMBO
BERTI – ROSSI L.
IV:     PRONTERA
VAR:      CHIFFI
AVAR:       MARESCA

 

MILAN – NAPOLI     h. 20.45

DOVERI
BINDONI – BACCINI
IV:       MARCHETTI
VAR:      DI PAOLO
AVAR:      VALERI

 

JUVENTUS – UDINESE     Lunedì 12/02 h. 20.45

ABISSO
VECCHI – MASTRODONATO
IV:     GIUA
VAR:     MARINI
AVAR:       AURELIANO

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