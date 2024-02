Arbitri Serie A: Guida per Roma-Inter e Doveri per Milan-Napoli, Juventus ad Abisso. Ancora fermo Orsato

Redazione CM

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per il 24esimo turno di Serie A: occhi puntati sui due big match, Roma-Inter e Milan-Napoli, che verranno diretti rispettivamente da Guida e Doveri. C'è Abisso per la Juve che ospita l'Udinese, mentre ancora una volta fermo Orsato, in linea teorica l'arbitro migliore a disposizione del designatore Gianluca Rocchi.



SALERNITANA – EMPOLI Venerdì 09/02 h.20.45



MARIANI

DI IORIO – PALERMO

IV: ZUFFERLI

VAR: IRRATI

AVAR: SOZZA







CAGLIARI – LAZIO Sabato 10/02 h.15.00



DI BELLO

ROSSI M. – CIPRIANI

IV: MONALDI

VAR: MARESCA

AVAR: DI PAOLO







ROMA – INTER Sabato 10/02 h.18.00



GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAIRETTO







SASSUOLO – TORINO Sabato 10/02 h.20.45



LA PENNA

PASSERI – COSTANZO

IV: PERENZONI

VAR: VALERI

AVAR: CHIFFI







FIORENTINA – FROSINONE h. 12.30



FELICIANI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI







BOLOGNA – LECCE h. 15.00



MANGANIELLO

DEI GIUDICI – DI GIACINTO

IV: GUALTIERI

VAR: PAIRETTO

AVAR: SOZZA







MONZA – H. VERONA h. 15.00



MASSA

YOSHIKAWA – LAUDATO

IV: VOLPI

VAR: AURELIANO

AVAR: MARINI







GENOA – ATALANTA h. 18.00



COLOMBO

BERTI – ROSSI L.

IV: PRONTERA

VAR: CHIFFI

AVAR: MARESCA







MILAN – NAPOLI h. 20.45



DOVERI

BINDONI – BACCINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERI







JUVENTUS – UDINESE Lunedì 12/02 h. 20.45



ABISSO

VECCHI – MASTRODONATO

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: AURELIANO