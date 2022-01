L'AIA rende note le designazioni arbitrali per la 1a giornata di ritorno della Serie A, che si disputerà giovedì 6 gennaio: sarà Sozza a dirigere Juventus-Napoli con Irrati al VAR, Chiffi invece per Milan-Roma e Ayroldi per Bologna-Inter. L'elenco completo:



BOLOGNA – INTER h. 12.30

AYROLDI

GALETTO – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: DOVERI

AVAR: ALASSIO



SAMPDORIA – CAGLIARI h. 12.30

CAMPLONE

CECCONI – VECCHI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: BACCINI



LAZIO – EMPOLI h. 14.30

GIUA

DEI GIUDICI – MORO

IV: MIELE G.

VAR: BANTI

AVAR: DI IORIO



SPEZIA – H. VERONA h. 14.30

MARIANI

PAGANESSI – PAGNOTTA

IV: MINELLI

VAR: VALERI

AVAR: VALERIANI



ATALANTA – TORINO h. 16.30

GIACOMELLI

DE MEO – CAPALDO

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE



SASSUOLO – GENOA h. 16.30

MANGANIELLO

DI VUOLO – MASSARA

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PERETTI



MILAN – ROMA h. 18.30

CHIFFI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO



SALERNITANA – VENEZIA h. 18.30

SACCHI

LIBERTI – SCHIRRU

IV: COSSO

VAR: ORSATO

AVAR: TEGONI



FIORENTINA – UDINESE h. 20.45

FOURNEAU

BOTTEGONI – MUTO

IV: GARIGLIO

VAR: MASSA

AVAR: BRESMES



JUVENTUS – NAPOLI h. 20.45

SOZZA

GIALLATINI – PRETI

IV: MARCENARO

VAR: IRRATI

AVAR: MELI