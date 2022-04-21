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L'Aia rende note le designazioni arbitrali per la 36esima giornata di Serie B:


ASCOLI – CITTADELLA  h. 12.30

MINELLI
DELLA CROCE – CECCON
IV: RICCI
VAR: DIONISI
AVAR: MOKHTAR

 

ALESSANDRIA – REGGINA  h. 15.00

GARIGLIO
MARCHI – AVALOS
IV: CALZAVARA
VAR: PRONTERA
AVAR: LOMBARDI

 

COSENZA – PORDENONE  h. 15.00

MASSIMI
ROSSI M. – SCARPA M.
IV: UBALDI
VAR: MARINI
AVAR: MUTO

 

CROTONE – CREMONESE  h. 15.00

FABBRI
SCATRAGLI – MASSARA
IV: ARENA
VAR: GIUA
AVAR: MARGANI

 

FROSINONE – MONZA  h. 15.00

CHIFFI
PAGNOTTA – SACCENTI
IV: PIRROTTA
VAR: BANTI
AVAR: RASPOLLINI

 

LECCE – PISA  h. 15.00

PAIRETTO
TOLFO – PAGANESSI
IV: RUTELLA
VAR: DI BELLO
AVAR: DEI GIUDICI

 

BENEVENTO – TERNANA  h. 18.00

BARONI
SCHIRRU – GROSSI
IV: MAGGIO
VAR: NASCA
AVAR: FIORE

 

BRESCIA – SPAL  h. 18.00

RAPUANO
DEL GIOVANE – NUZZI
IV: SCARPA E.
VAR: DI PAOLO
AVAR: IMPERIALE

 

COMO – LR VICENZA  h. 18.00

SERRA
CIPRESSA - CIPRIANI
IV: CATANOSO
VAR: PATERNA
AVAR: DI GIOIA

 

PERUGIA – PARMA  h. 20.30

DI MARTINO
ROSSI C. – ROBILOTTA M.
IV: GRASSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: PAGLIARDINI