Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato a CalcioNapoli24 Live. “Avrei voluto portare Borja Valero al Napoli con tutto il cuore perché è la squadra di Maradona. Hakimi? E’ un giocatore molto importante del Real Madrid, oggi è un giocatore con 4 anni di contratto ma già da due anni sento Giuntoli per parlare del giocatore. Hakimi è stato accostato a Cafù da alcuni addetti ai lavori in Inghilterra”. Sul futuro: “Oggi è ancora giovane ma ha già accumulato esperienza. Il Napoli è tra i club più importanti d’Europa e Giuntoli ha visto in Hakimi un grande giocatore. La verità è che lui resta un calciatore del Real Madrid e spetterà alle merengues ogni sorta di decisione. Mi piace molto il progetto Napoli che ho seguito per lo splendido lavoro di Sarri, adesso c’è Ancelotti che conosce perfettamente il Real. Posso dire che non ho parlato con il Napoli al momento, ma credo che qualunque giocatore debba sentirsi napoletano per poter giocare con quella maglietta. Ripeto, al momento non ci sono trattative”.