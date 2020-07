Da calciatore a imprenditore nel basket in Italia, inizia una nuova 'vita' per Arda Turan: come evidenziato da Sportando, il calciatore di proprietà del Barcellona è il fondatore della 'Possible', agenzia che affiancherà Ergin Ataman (coach dell'Efes) nella proprietà della Reale Mutua Torino, società cestistica del capoluogo piemontese.