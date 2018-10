I guai non finiscono mai per l'ex di Atletico Madrid e Barcellona Arda Turan, finito nell'occhio del ciclone nei giorni scorsi per l'aggressione a un noto cantante in un locale di Istanbul, in cui ha fatto la sua comparsa anche una pistola. Stavolta, la procura della capitale turca ha avviato un'indagine nei confronti del calciatore del Basaksehir per i suoi presunti legami con l'organizzazione islamista di Fethullah Gülen, ritenuta responsabile di aver orchestrato il tentativo di golpe del 2016.



Insieme ad Arda Turan, sono sotto inchiesta pure l'ex centrocampista dell'Inter Emre Belozoglu, l'altro ex nerazzurro Okan Buruk e l'allenatore Bulent Korkmaz. Solo per le conseguenze della rissa scatenata in una discoteca di Istanbul, l'ex nazionale turco rischia fino a 12 anni di carcere, pena che potrebbe essere notevolmente aggravata nel caso in cui fosse provata la sua vicinanza al movimento che provò a rovesciare il governo Erdogan due anni fa.