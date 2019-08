Ultimo collaudo per la Roma di Paulo Fonseca prima dell'inizio della Serie A. La squadra giallorossa questa sera affronterà al Comunale di Arezzo la squadra di casa guidata da Daniele Di Donato, che nella passata stagione ha sfiorato la promozione in Serie B. Probabile che Fonseca testi la squadra che ha in mente per la partita contro il Genoa, ma vorrà dare spazio anche a chi non ha giocato contro il Real Madrid. La certezza ha un nome e un cognome: Edin Dzeko, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2022, che ha chiuso di fatto la porta all'Inter di Conte. Nella lista dei 21 convocati non figurano ancora Pastore e Veretout.



LE FORMAZIONI UFFICIALI: ​



Arezzo (4-3-3): Pissardo; Luciani, Baldan, Borghini, Masetti; Volpicelli, Basit, Foglia; Belloni, Cheddira, Rolando.

A disp: Daga, Casini, Burzigotti, Maestrelli, Mosti, Barbini, Sereni, Fracassini, Buglio, Raja, Tassi, Sbarzella, Cutolo, Dell’Agnello, Mesina, Bruschi, Caso, Sussi.

All.: Di Donato.



AS Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Cengiz, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Mancini, Santon, Spinazzola, Pellegrini, Schick, Defrel, Kluivert, Antonucci.

All.: Fonseca.​



Di seguito la diretta testuale di Arezzo-Roma: