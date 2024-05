Come cambia il mercato di Bernardeschi: la scelta del Toronto e la verità sulla Serie A

Con un doppio squillo contro Dallas nell'ultima giornata di MLS,. Doppietta decisiva - più assist - per la vittoria del Toronto e primi gol stagionali per l'ex Juventus, che dopo gli alti e bassi dell'anno scorso sta ritrovando il sorriso (nel campionato americano sono all'11a giornata).- Il club è contento delle prestazioni di Bernardeschi, che dopo aver avuto qualche approccio per un ritorno in Serie A ora a Toronto ha ritrovato serenità e in queste settimane sta discutendo il rinnovo di contratto: l'; sia da una parte che dall'altra c'è la volontà di trovare un'intesa per allungare la scadenza, Federico a oggi non ha intenzione di lasciare il Canada.

- A gennaio il giocatore era stato accostato a diversi club italiani: Bernardeschi e il suo agente avevano avutodi una nuova esperienza in bianconero. Qualche mese dopo la situazione è cambiata, l'esterno d'attacco italiano sta bene a Toronto e ha avviato i primi contatti per il rinnovo, aspettando le convocazioni per l'Europeo...