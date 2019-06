Sergio Aguero, attaccante del Manchester City e della nazionale argentina, ha parlato a TNT Sports della Copa America che inizierà nelle prossime settimane: ''Fisicamente sto bene, ho finito in maniera positiva l'avventura al City. Spero di ripetere in Nazionale quello che ho fatto con il club. Il ritorno di Messi in Nazionale? Leo mi ha chiamato ad aprile e mi ha detto che sarebbe stato convocato ed ero personalmente molto felice. La Nuova Nazionale? Sono uno dei più anziani e i più giovani prendono l'esempio che noi gli diamo. Sono comunque tutti bravi ragazzi''.