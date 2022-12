Non si è fatta attendere la risposta dei tifosi argentini ai francesi che da qualche giorno si stanno lamentando del risultato della finale dei Mondiali che ha visto la propria nazionale perdere contro quella di Messi e compagni. I sostenitori dei Bleus sono passati ai fatti e hanno indetto una raccolta firme affinché si possa rigiocare il match a causa del pessimo arbitraggio. Ne sono state raccolte già più di 200mila.



Gli argentini però non ci stanno. Dal profilo Twitter di Valentin Gomez, tifoso dell’Argentina, è partita una nuova iniziativa di sfida ai Galletti: "Se i francesi stanno raccogliendo firme perché si ripeta la finale dei Mondiali, propongo di approfittare del momento di unione degli argentini e raccogliere anche noi delle firme perché i francesi smettano di piangere e fare in modo di vincere anche questo Mondiale delle firme".



In poche ore la petizione argentina è arrivata a più di 30.000 firme, a Buenos Aires vogliono vincere anche questa partita.