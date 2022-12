Ha già raccolto 191mila firme la petizione lanciata in Francia per far rigiocare la finale dei Mondiali qatarioti con l’Argentina. Il motivo del contendere? La prestazione di Marciniak. L’arbitro polacco è stato infatti molto contestato oltralpe per il rigore concesso a Di Maria e quello negato a Thuram. Anche la rete del 3-2 di Messi ha scatenato polemiche poiché i giocatori della panchina argentina erano entrati in campo per esultare, prima che il pallone entrasse in porta.



Errori, secondo i francesi, che sono valsi al fischietto un 2 in pagella da L’Equipe e l’avvio della petizione sul sito MesOpinions per far giustizia e rigiocare la partita. La spiegazione è tanto semplice quanto diretta: "L'arbitro era totalmente venduto".