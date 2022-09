Tre gol e tre punti per il Central Cordoba, che espugna il campo dell'Aldosivi ultimo in classifica. Per la squadra allenata da Abel Balbo ha segnato una tripletta l'attaccante argentino Hernan Lopez (classe 2000 in prestito dal River Plate), che è il pronipote di Diego Armando Maradona: sua nonna Ana è una delle sette sorelle dell'indimenticato ex calciatore del Napoli.