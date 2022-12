L'Argentina può tornare sul tetto del mondo dopo 36 anni e in tutto il Paese cresce l'attesa per la finalissima di domenica. In caso di vittoria della squadra di Scaloni contro la Francia sarà difficile contenere la gioia, ma in una città non si festeggerà: a Pujato, luogo dove è nato il ct, sono infatti giorni di lutto per la morte di un 27enne in un tragico incidente stradale