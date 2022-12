- il terzo della sua storia a 36 anni da quello di Maradona di Messico 86 -che, finalmente e meritatamente, ce l’ha fatta, seppure ai rigori (4-2), nonostante il pareggio al 90’ (2-2) e quello, immediatamente successivo, ai supplementari (1-1).: Angel, fino al 64’ l’assoluto trascinatore dell’Albicelste con un rigore procurato (trasformazione di Messi) e un gol sull’azione più bella dell’intero torneo (assist di McAllister).Il portiereche ha slavato di piede il tiro a botta sicura di Kuolo Mané quando stava scadendo il recupero del recupero del secondo supplementare e poi ha parato il rigore di Koman (l’altro francese a sbagliare è stato Thouameni che ha tirato fuori).Il terzo protagonista è stato, senza ombra di dubbio,che con la zona-pressing, il ritmo, la velocità e la coordinazione tra repartifino all’ora di gioco. Poi, sottovalutando le capacità fisico-atletiche della sua Nazionale, ha tolto Di Maria per il mediocre. La sostituzione, già di per sè cervellotica, poteva avere un senso se Scaloni avesse cambiato disposizione. Ovvero se fosse passato dal brillante e vincente 4-3-3 iniziale ad un più coperto 4-4-2. Invece, seppure in maniera del tutto occasionale e quando la finale sembrava a tutti finita, la Francia è rientrata in partita con il rigore provocato da(fallo su Kolo Muani) e nel giro di due minuti (80 e 81’) ha pareggiato una gara nella quale non aveva fatto nemmeno un tiro in porta.. I francesi avrebbero potuto vincere se Deschamps non fosse stato così precipitoso nel fare due sostituzioni, addirittura prima che finisse il primo tempo. Passi per, che aveva causato il calcio di rigore su Di Maria ed era fuori fase. Ma(nullo per il resto della partita) al posto di Giroud grida vendetta al cospetto della logica.fino a dodici minuti dalla fine.per Theo Hernandez è stata una scelta di coraggio,per Griezmann quella della disperazione. Anche il 4-2-4, sistema di gioco della piena emergenza, giustificava un rischio totale.Nulla, tuttavia, avrebbe avuto senso se in campo non si fosse svegliatoautore di una tripletta tra tempi regolamentari e supplementare.ma avrebbe preferito non segnare tanto pur di bissare il titolo di quattro anni fa.n molti frangenti superiore a quella dello stesso Messi, ci ha permesso di assistere ad un finale di partita immenso, a due supplementari palpitanti e sempre aperti a qualsiasi soluzione.Solo i calci di rigore hanno preso subito una direzione precisa: nessun errore degli argentini (Messi, Dybala, Paredes, Montiel), due consecutivi dei francesi.. La Francia non ha onorato il proprio blasone e essere stata alla stessa altezza dell’avversario, se non addirittura meglio, per mezz’ora, non basta per conltivare rimpianti.Deschamps, pur falcidiato dagli infortuni che hanno menomato la sua Nazionale di troppi elementi, punta su Mbappé, un uomo contro il resto del mondo. Fare o essere solo così non basta più, nemmeno fuori dal club.Leo non è più grande di Maradona e nemmeno di Pelé.a da oggi ha la Coppa più grande che gli illumina la strada. Ancora non molta, solo in discesa.