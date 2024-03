Argentina-Costa Rica: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. Lautaro a secco da 16 gare

Obiettivo Coppa America. Argentina e Costa Rica si affrontano in amichevole a soli due mesi dall'inizio della Copa che si disputerà negli Stati Uniti tra giugno e luglio 2024 e avrà una formula allargata comprendendo sia le nazionali sudamericane che quelle centro-nordamericane. Altro test amichevole, dunque, per l’Albiceleste di Lionel Scaloni che all’United Airlines Field at the Memorial Coliseum di Los Angeles, in California, con calcio d’inizio nella notte di mercoledì 27 marzo, a partire dalle ore 3.45 del mattino.



ARGENTINA-EL SALVADOR CANALE TV E STREAMING



• Partita: Argentina-Costa Rica

• Data: mercoledì 27 marzo 2024

• Orario: 03.45

• Canale TV: /

• Streaming: /



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Per Argentina-Costa Rica, calcio d'inizio all’United Airlines Field at the Memorial Coliseum di Los Angeles, in California, a partire dalle ore 3.45 del mattino (orario italiano) di mercoledì 27 marzo 2024 non è stata fin qui annunciata una trasmissione in diretta tv. Nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per trasmettere Argentina-Costa Rica. Di conseguenza la gara non sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc.



PROBABILI FORMAZIONI



ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernandez, De Paul; Di Maria, Lautaro Martinez, Garnacho. Ct: Scaloni.



COSTA RICA (3-5-2): Chamorro; Arboine, Faerron, Gamboa; Quiros, Galo, Bran, Madrigal, Valverde; Daly, Lassiter. Ct: Alfaro.