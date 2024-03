Udinese, Perez oltre il Napoli: ritrova l'Argentina e aspetta il mercato

Marco Demicheli

Nehuen Perez è stato uno dei calciatori di cui più si è parlato nel mercato di gennaio. Il difensore dell'Udinese è stato a un passo, o forse qualcosa in meno, dal trasferimento al Napoli, che nella finestra invernale di trattative era alla ricerca di un rinforzo per Walter Mazzarri, che pareva deciso a puntare sulla sua storica difesa a tre. Il centrale argentino era il profilo preferito dal club del presidente Aurelio De Laurentiis: esperienza internazionale, ma conoscenza della Serie A e un'età che rientrava perfettamente nei parametri dei campioni d'Italia. Tutti gli ingredienti sembravano pronti per portare a compimento questo trasferimento, visto anche che l'Udinese - inizialmente poco propensa a privarsi del classe 2000 - aveva definito un accordo con gli azzurri intorno ai 18 milioni di euro.



TRA ARGENTINA E MERCATO - Quando mancavano soltanto le visite mediche e la firma del contratto, l'affare è però sfumato. L'Udinese aveva richiesto l'inserimento di Ostigard come parziale contropartita, per sostituire numericamente nella rosa bianconera l'argentino. Un "contrattempo" che ha bloccato Perez, rimasto in Friuli a concludere la sua stagione. Senza amaro in bocca, visto che nonostante la stagione negativa della sua squadra le sue prestazioni sono sempre state di buon livello. Tanto che ora il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, lo ha convocato in nazionale dopo quasi due anni di assenza. Una conferma in più del valore di Nehuen Perez, che la prossima estate è deciso a lasciare, questa volta davvero, l'Udinese.