Questa notte Ecuador e Argentina chiuderanno le loro qualificazioni. Entrambe le nazionali sono qualificate a Qatar 2022 e a Guayaquil sarà l'occasione per una notte di festa. Grande entusiasmo tra gli ecuadoriani per l'arrivo di Lionel Messi e l'hotel che ospita l'albiceleste ha deciso di prendere alcune misure rigide. I dipendenti, infatti, non potranno chiedere una foto ai giocatori dell'Argentina, pena il licenziamento. Lo riporta TyCSports