Argentina-Croazia 0-3



Marcatori: 9' st Rebic, 35' st Modric, 46' st Rakitic.



Argentina: Caballero; Salvio, Mercado, Otamendi, Tagliafico; Mascherano, Perez (23' st Dybala), Acuna; Messi, Meza; Aguero (10' st Higuain).



Croazia: Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic (12' st Kramaric), Brozovic, Perisic (37' st Kovacic); Mandzukic.



Arbitro: Irmatov.



Note: Ammoniti Rebic (C), Mercado (A), Mandzukic (C), Vrsaljko (C), Otamendi (A), Brozovic (C).