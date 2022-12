1 marzo 2006, Basilea: in un’amichevole pre Mondiali in Germania si affrontano Croazia e Argentina con i primi che vincono per 3-2. Una gara a suo modo storica perché segna il debutto di Luka Modric con la maglia a scacchi bianca e rossa e il primo gol dell’allora giocatore del Barcellona con l’Albiceleste.



Il croato gioca titolare e nei primi 84’ della sua carriera in nazionale dimostra lampi di classe assoluta per un 21enne in forza alla Dinamo Zagabria e che poi farà il grande salto nel calcio delle big con il Tottenham. Con un insolito 19 sulle spalle, Messi dà spettacolo. C'è il suo zampino sul primo gol dei suoi con un tiro su cui si avventa Tevez. E poi si mette in proprio con la prima marcatura della sua storia con l’Argentina, una delle sue, partendo da destra e battendo il portiere avversario con un preciso mancino. Da lì in avanti i due si sono affrontati altre 2 volte con le rispettive selezioni: nel 2014 l’Argentina ha battuto 2-1 la Croazia in amichevole, mentre 4 anni dopo gli europei si sono presi la rivincita sui sudamericani, stavolta però in una gara valida per i gironi dei Mondiali in Russia.



13 dicembre 2022, a 16 anni da quel match storico, Modric e Messi si ritroveranno in campo da stelle e leggende delle proprie nazionali. Questa volta Croazia-Argentina varrà un posto in finale.