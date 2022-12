In Qatar è tutto pronto per la prima semifinale dei Mondiali. Stasera tocca ad Argentina e Croazia: la sfida tra i "dieci" Leo Messi e Luka Modric vale un posto in finale. Le due squadre arrivano dai successi ai rigori nei quarti di finale, rispettivamente contro Olanda e Brasile. Calcio d’inizio alle 20.



LO SCONTRO - Dopo la sconfitta alla prima partita contro l’Arabia Saudita, l’Argentina si è rialzata vincendo tutte le partite per centrare la finale, grazie soprattutto a un Messi ritrovato e al suo ultimo Mondiale. Per la Croazia di Dalic, il sogno è la seconda finale consecutiva, dopo il secondo posto a Russia 2018. Organizzazione e tenacia le armi dei croati, che contano su una linea mediana spaventosa grazie a Modric, Brozovic e Kovacic.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ARGENTINA (4-3-1-2): E.Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E.Fernandez, Mac Allister; Messi; Di Maria, Alvarez. CT: Scaloni.

A disposizione: Armani, Rulli, Lisandro Martinez, Pezzella, Foyth, Paredes, Guido Rodriguez, Palacios, Almada, Gomez, Correa, Dybala, Lautaro Martinez.



CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic. CT: Dalic.

A disposizione: Grbic, Ivusic, Sutalo, Vida, Erlic, Barisic, Stanisic, Jakic, Sucic, Majer, Vlasic, Orsic, Livaja, Petkovic, Budimir.