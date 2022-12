L'Argentina? Ha tanto entusiasmo, gioca con la pressione di essere la candidata numero uno per la vittoria. Ho visto parecchie partite, è stato un mondiale pieno di sorprese. La sconfitta contro l'Arabia Saudita è stata importante, contro la Croazia sarà una bella sfida. Partita nervosa contro l'Olanda? È il bello del calcio. Ho visto un Messi che sta interpretando il ruolo da leader magistralmente, abbiamo condiviso lo spogliatoio insieme. Adesso porta con sé la squadra giocando sempre ai suoi soliti livelli, ha alzato l'asticella come leader, questo è il suo migliore mondiale a livello tecnico e caratteriale. Rapporto Messi-Maradona nel 2010? Era fantastico, mi ritengo fortunato ad esserci stato. Ogni momento con Maradona è emozionante, questi sono campioni che trasmettono a tutto il mondo". Così Burdisso in una diretta su Instagram con Fanpage.it.