Rodrigo De Paul ha parlato ai canali ufficiali della Seleccion dopo la vittoria contro l’Olanda: "Io rispondo alle critiche sul campo, dove tutto mi viene meglio. Sono emozionato perché lavoro molto per ottenere questi risultati. Giocare una semifinale del Mondiale non è qualcosa che ti capita tutti i giorni. La nostra idea è sempre stata quella di arrivare per primi e andare via per ultimi. Ci siamo meritati questa semifinale, rialzandoci dopo un ko molto duro all'esordio".