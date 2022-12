I campioni del mondo sono a casa. Dalla scorsa notte, Buenos Aires ha raccolto il tifo albiceleste per celebrare la conquista da parte dell'Argentina del terzo titolo mondiale. Dopo l'atteraggio all'Ezeiza, Messi e compagni sono impegnati nel tradizionale tour per le vie della capitale per raccogliere l'abbraccio della propria gente, desiderosa di salutare i freschi trionfatori di Qatar 2022.