Cinque giornate di anticipo per vincere lo Scudetto, un percorso quasi immacolato e una differenza reti letteralmente sottosopra dopo la 34esima giornata: 81 gol fatti, 18 subiti.La formazione di Simone Inzaghi ha appena festeggiato la conquista del ventesimo titolo, un campionato che rimarrà nella storia per come è stato dominato e per il momento sublime in cui è stato reso matematico, il derby di ritorno contro il Milan.Un po' come il post-game in un videogioco, quando la storia principale è finita ma rimangono alcune missioni da compiere per godere appieno dell'esperienza.