Paulo Dybala sta recuperando la sua condizione fisica molto in fretta: da quanto riporta Ole.com, l'argentino è tornato ad allenarsi in gruppo nell'allenamento di questa notte. L'intento è quello di poter aggiungere minuti nella seconda amichevole di martedì in New Jersey contro la Giamaica. Infatti, nonostante le buone notizie, comunque Paulo non partirà titolare con la Nazionale: il totale recupero, e si spera impiego, si pensa che possa avvenire direttamente con la ripresa del campionato.



I tifosi della Roma e José Mourinho lo aspettano a San Siro sabato pomeriggio, alle ore 18.00, contro l'Inter; il club giallorosso sta anche pensando a un volo charter immediato per farlo tornare prima possibile nella Capitale. La Joya aveva rimediato un affaticamento muscolare al flessore sinistro poco prima della gara con l'Atalanta e aveva preferito non forzare saltando anche il primo impegno della sua nazionale contro l'Honduras.