Si può fare il tifo per il nemico? A quanto pare sì, se il nemico è una divinità del calcio. Nella finale di domani frain tanti spereranno di vederealzare finalmente la Coppa del Mondo, dopo la finale persa 8 anni fa in Brasile contro la Germania. Nessuna sorpresa, a meno che, a fare il tifo per Leo, non siano due connazionali di chi sogna di soffiargliela quella coppa., in Argentina ci è cresciuto e ci ha lasciato il cuore. Dopo le giovanili nella Platense, ha fatto le fortune di Monaco e. Poi ha girato fra Spagna, Emirati Arabi e India, ma prima di chiudere la carriera non ha potuto fare a meno di togliersi lo sfizio di tornare nella sua Argentina: alfra il 2011 e il 2013 e aldi Rosario, la prima squadra di Messi, la stagione successiva. La sua nazionale è sempre stata quella francese, con cui ha segnato. Intervistato da Tyc Sports, l’ex attaccante bianconero, ha però dichiarato di sperare che siano i rivali argentini ad alzare la coppa: “Non ha invece ancora smesso, che con Les Bleus ha sfiorato la vittoria dell’Europeo di casa nel 2016. In nazionale ha segnato. Anche lui centravanti come Trezeguet, non ha però mai giocato in Argentina e non aveva mai lasciato la Francia prima di farlo, definitivamente, nel 2015, direzione Messico. Con ildi Guadalajara è andato a un passo dalla storia nel 2015 perdendo però la finale di Libertadores per 3-0 proprio contro il River Plate, non più di Trezeguet da due anni. Anche lui ha fatto endorsement in favore dell’Albiceleste, ai microfoni di Fox Sports:Due storie diverse per Trezeguet e Gignac, ma con in comune il fascino del Sudamerica, per l’Argentina e per Messi, un fascino così potente da mettere in secondo piano il loro patriottismo. Lionel Messi è capace anche di questo.