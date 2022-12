il portiere 18enne che il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha voluto portare in Qatar. Domani, sosterrà la squadra come un tifoso qualunque, perché non potrà giocare, neanche se si facessero male gli altri tre portieri.Il suo compito fino ad oggi - oltre a saltare e festeggiare dopo ogni vittoria - è stato quello di aiutare Martinez, Rulli e Armani negli allenamenti,E in effetti, in patria ne parlano come di un predestinato; nonostante ancora non abbia esordito in prima squadra. Gioca infatti con la seconda squadra del Tigre anche se non è certo una novità della nazionale.on nel mezzo anche il torneo dell' 'Alcudia' vinto con l'under 20 allenata da Mascherano, in cui il gigante alto 1 metro e 93 non subì neanche un gol parando un rigore in finale contro l'Uruguay.Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Gerth come Rogerio Ceni e Chilavert in passato,La prima convocazione con i grandi arriva nel novembre del 2021 e il classe 2004 diventa così il primo giocatore di un club della seconda serie ad essere con l'Argentina dopo 30 anni (l'ultima volta toccò a Passarella). "​", così ha commentato la vittoria contro la Croazia. Domani Gerth sarà lì ancora una volta a sostenere i propri compagni che cercheranno di fare la storia, aspettando un giorno di essere protagonista anche in campo con la nazionale maggiore. "in uno dei viaggi pre Mondiali. Probabilmente Nicolas si sbaglia, il futuro è dalla sua parte.