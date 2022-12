La finale dei Mondiali come prima finale assoluta in carriera. L'ascesa dell'arbitro polacco Szymon Marciniak non ha fine e coronerà un 2022 da urlo dirigendo la supersfida Argentina-Francia in programma domenica alle 16 in Qatar. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Sokolnicki e Listkiewicz, mentre Kwiatkowski sarà al Var; il quarto uomo sarà lo statunitense Elfath, che poteva essere tra i papabili per questa sfida ma ha origini marocchine e quindi è stato escluso in partenza per la possibilità della presenza del Marocco in finale.



Marciniak è il primo polacco della storia a dirigere l'atto conclusivo dei Mondiali e, come detto, prima di questa gara aveva diretto un atto conclusivo di un torneo soltanto una volta, nella Supercoppa Europea fra Real e Atletico Madrid. E pensare che gli ultimi Europei li aveva saltati in toto, colpa di anomalie cardiache riscontrate due mesi prima del torneo e poi successivamente risolte.



Il suo 2022 è da applausi con tante gare dirette anche in Champions fra cui spiccano Liverpool-Inter, Juve-Villarreal e, quest'anno anche Barcellona-Inter finita 3-3 e che ha consegnato virtualmente ai nerazzurri il passaggio agli ottavi.