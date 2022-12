In Qatar è tutto pronto per la finale del Mondiale: il countdown sta per finire, domenica è in programma Argentina-Francia. La gara sarà visibile in esclusiva su Rai 1, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Come già stabilito prima dell'inizio del Mondiale, quindi, le due voci della Nazionale italiana commenteranno anche la finale del Mondiale. In studio, per il pre e il post partita, ci saranno Lele Adani e Andrea Stramaccioni.