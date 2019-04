13.15 - Sospiro di sollievo per Lionel Scaloni: il ct dell'Argentina se l'è cavata con diverse contusioni e un taglio al volto, ma dall'ospedale è già arrivato il via libera per fare ritorno nella propria abitazione.



12.55 - L'Hospital Universitario Son Espases ha diffuso un prima bollettino medico sulle condizioni di Scaloni: "Ha sofferto un trauma facciale, diversi contusioni e molte abrasioni. Nonostante in un primo momento si fosse parlato di condizioni serie, per il portale argentino TycSports il ct argentino è da considerarsi fuori pericolo.



12.50 - Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni è ricoverato in condizioni definite gravi nell'ospedale Son Espases di Maiorca dopo essere stato investito da un'automobile mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. L'ex giocatore di Lazio e Atalanta risiede da anni in Spagna e questa mattina, verso le 9, si trovava nel parcheggio dell'istituto Agora Portals, quando probabilmente è stato investito da una vettura che faceva marcia indietro. L'allenatore argentino è stato immediatamente trasportato in ospedale con diversi traumi al volto e alle braccia ed è stato successivamente ricoverato in prognosi riservata.



seguono aggiornamenti...