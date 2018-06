Claudio Tapia, presidente della federazione calcistica argentina, ha rotto il silenzio parlando a TyC Sports del caso Sampaoli. il ct dell'albiceleste è stato accusato da un giornalista locale di aver molestato una cuoca in una struttura federale.



Questo il suo commento: "Credo realmente nell'onestà di Sampaoli. Queste voci sono state messe in giro da persone che cercano solo di arrecare danni alla Nazionale e all'AFA. Non ci sono state denunce, sono solo bugie".