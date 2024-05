Inter, Cuadrado ai saluti? Tutte le opzioni sul tavolo

. A meno di due mesi dalla fine del contratto, 30 giugno 2024,visto che a Milano di fatto non si è mai visto. La sua stagione è stata un tormento, con solo 292' giocati tra campionato (8 presenze) e Champions League (2 gettoni) e un complicato infortunio al tendine d'Achille che l'ha tenuto ai box per tanto tempo. I numeri sono chiari, l'ex giocatore della Juventus, sbarcato a parametro zero lo scorso anno,Troppo per sentirsi protagonista.

Per questo le percentuali di un addio sono molto alte.Impensabile pensare che a queste condizioni l'ex Fiorentina, che il prossimo 26 maggio festeggerà 36 anni possa mettere la firma sul rinnovo del contratto.Cuadrado non ha ancora fatto la valigia, ma se non arriverà la luce verde da Marotta, è pronto a sposare un nuovo progetto. Il ritiro è ancora lontano, il colombiano ha ancora tanta fame, ora che sta bene vuole tornare a giocare con continuità. Il suo agente Lucci, che l'hanno scorso ha lavorato al trasferimento di Edin Dzeko al Fenerbahçe, potrebbe offrigli una possibilità in Turchia, ma al momento non ci sono grandi movimenti dalla Superlig.