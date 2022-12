Lionel Messi protagonista assoluto di Argentina-Croazia, un gol, un assist e due record infranti (25 presenze Mondiali come Matthaus, 11 gol superando Batistuta). A fine partita, la Pulce ha commentato felice: "Avevo molte cose in testa, ero emozionato fin dall'inizio. I Mondiali sono stati incredibili, quello che è successo e stiamo vivendo. Ora c'è l'ultima partita ed è quello che chiedevo". Poi Messi si rivolge ai tifosi: "Mi sono divertito da quando siamo arrivati ​​ai Mondiali anche se abbiamo iniziato con una sconfitta. Abbiamo fiducia, chiediamo alle persone di fidarsi, sappiamo cosa siamo. Questo gruppo è pazzo. Ancora una volta l'Argentina è in una finale mondiale, godetevi tutto questo".